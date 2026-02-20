कुल्लू में 'अग्नि-कांड': बिजली महादेव की पहाड़ियों में भड़की आग, वन विभाग में हड़कंप

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Feb, 2026 02:47 PM

हिमाचल डेस्क। कुल्लू के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिजली महादेव की पहाड़ियों में देर शाम आग लगने की एक गंभीर घटना सामने आई है। देखते ही देखते आग ने पूरी पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपये की बहुमूल्य वन संपदा जलकर राख हो गई।

घटना का विवरण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर से इन्हें देखा जा सकता था। आग का तांडव देर रात तक जारी रहा, जिससे इलाके के पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुँचा है। चिंताजनक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर इस क्षेत्र में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है।

अधिकारियों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

बार-बार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय निवासियों में गहरा रोष और चिंता का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से वनों की सुरक्षा बढ़ाने की माँग की है। अरण्यपाल (CF) संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि शरारती तत्वों और आग लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।