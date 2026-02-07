Kullu: आनी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, देवदार के 183 अवैध स्लीपरों से लदे 2 वाहन जब्त

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तहत आनी पुलिस थाना क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।

आनी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तहत आनी पुलिस थाना क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विभाग की टीम ने गुगरा नामक स्थान पर नाकाबंदी के दौरान देवदार के 183 अवैध स्लीपर बरामद किए हैं। इस मामले में 2 मालवाहक वाहनों को जब्त कर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नाके के दौरान मिली सफलता

जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुगरा में विशेष नाका लगाया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 मालवाहक वाहनों को तलाशी के लिए रोका गया। जब गाड़ियों की जांच की गई तो उनमें भारी मात्रा में देवदार के स्लीपर लदे पाए गए। वाहन चालक इन लकड़ियों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 183 स्लीपरों को अपने कब्जे में ले लिया।

वन अधिनियम के तहत शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

एसपी कुल्लू मदन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान श्याम लाल निवासी कुटवा और राम स्वरूप निवासी डीम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया है और आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लकड़ी की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।