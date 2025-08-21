Kangra: खाना बनाते समय फटा कुकर, जम्मू-कश्मीर के युवक ने टांडा में तोड़ा दम

ज्वालामुखी के मझीण थाना के अंतर्गत खाना बनाते समय कुकर फटने से घायल हुए एक युवक ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में उपचार के दौरान दम ताेड़ दिया।

कांगड़ा (कालड़ा): ज्वालामुखी के मझीण थाना के अंतर्गत खाना बनाते समय कुकर फटने से घायल हुए एक युवक ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में उपचार के दौरान दम ताेड़ दिया। मृतक की पहचान ओमी सिंह (25) निवासी उधमपुर जम्मू-कश्मीर के रूप में की गई है। थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि ओमी सिंह कुछ लोगों के साथ कत्था फैक्टरी में काम कर रहा था।

19 अगस्त को जब वह अपने साथियों के लिए खाना बना रहा था ताे उस दाैरान कुकर की सीटी में कुछ फंस गया। इसके बाद उसने उसे खोलने का प्रयास किया तो कुकर फट गया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हाे गया। गंभीर हालत के चलते उसे स्थानीय अस्पताल से रैफर कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा लाया गया, जहां उपचार के दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को साैंप दिया है।