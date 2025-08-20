Kangra: फतेहपुर में गाड़ी से 23 किलो 570 ग्राम भुक्की बरामद, चालक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही जंग के तहत पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।

फतेहपुर (अजय): हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही जंग के तहत पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार सुबह पुलिस ने फतेहपुर के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 23 किलो 570 ग्राम भुक्की बरामद की।

यह गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस फतेहपुर में मंझार चौक पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दाैरान एक गाड़ी (एचपी 88ए-4843) काे जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी से बड़ी मात्रा में भुक्की बरामद हुई। गाड़ी चालक की पहचान दिनेश कुमार के रूप में हुई जोकि कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के पल्ली गांव का रहने वाला है।

नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी दिनेश कुमार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दिनेश कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी रहा है और उसके खिलाफ हरियाणा के पंचकूला में भी एक मामला दर्ज है। एसपी अशोक रत्न ने जोर देकर कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ नूरपुर पुलिस का अभियान जारी रहेगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी।