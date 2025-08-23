Main Menu

  • Kangra: अवैध खनन करते पकड़ी गई JCB, विभाग ने मौके पर वसूला 80 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 23 Aug, 2025 02:28 PM

jcb caught doing illegal mining department collected 80 thousand rupees fine

कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले भदरोया क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। खनन माफिया लगातार नियमों की अनदेखी कर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं।

इंदौरा (अजीज): कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले भदरोया क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। खनन माफिया लगातार नियमों की अनदेखी कर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। आज एक बार फिर खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को मौके से पकड़ा। विभाग के अधिकारी सुरेश ठाकुर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भदरोया में अवैध खनन चल रहा है। सूचना के आधार पर माइनिंग फ्लाइंग गार्ड सन्नी जसवाल को तुरंत मौके पर भेजा गया।

जैसे ही फ्लाइंग गार्ड की गाड़ी वहां पहुंची ताे टिप्पर चालक अपने वाहन भगा ले जाने में कामयाब हो गए। हालांकि, मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन को टीम ने काबू कर लिया। जांच में यह साबित हुआ कि मशीन अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही थी। इसके चलते विभाग ने मौके पर ही जेसीबी मालिक से 80 हजार रुपए का नकद जुर्माना वसूल किया। खनन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन रोकने के लिए विभाग की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

