Kangra: पूर्व अधिकारी को महंगी पड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग, गवाएं 49.65 लाख रुपए

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 09:22 PM

online trading proved costly for former officer he lost rs 49 65 lakh

ऑनलाइन ठगी के शिकार होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें पालमपुर से एक पूर्व अधिकारी को साइबर ठगों ने 49.65 लाख रुपए की चपत लगाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो) : ऑनलाइन ठगी के शिकार होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें पालमपुर से एक पूर्व अधिकारी को साइबर ठगों ने 49.65 लाख रुपए की चपत लगाई है। ठगी का एहसास होने पर व्यक्ति ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर साइबर थाना की टीम ने जांच आरंभ कर दी है।

साइबर थाना में दर्ज शिकायत में शिकायतकर्त्ता ने बताया कि वह पहले भी ट्रेडिंग में राशि लगाते थे, लेकिन कुछ समय से इसे बंद कर दिया था। जुलाई महीने के मध्य में उन्हें व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वह एक ग्रुप में जुड़ गए और इसमें अज्ञात व्यक्ति के साथ उनकी बातचीत होने लगी। शातिर की ओर से उन्हें एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में राशि लगाने के लिए कहा और उसमें अच्छे मुनाफे की बात कही।

शातिर के झांसे में आकर उन्होंने अगस्त महीने के मध्य तक ही 10-11 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 49.65 लाख रुपए की राशि का निवेश किया। इसी महीने जब उन्होंने अपनी राशि निकालने के लिए प्रयास किए तो यह नहीं निकली तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ और इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उधर, एएसपी साइबर क्राइम थाना धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर खातों की जांच की जा रही है।

