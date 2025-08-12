Kangra: माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 11 लाख रुपए का योगदान

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 01:16 PM
जरूरतमंदों की मदद के लिए माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी, देहरा ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए का योगदान दिया।
देहरा (राजीव शर्मा): जरूरतमंदों की मदद के लिए माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी, देहरा ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए का योगदान दिया। यह राशि बीते सोमवार को श्री बगलामुखी मंदिर के मुख्य प्रबंधक महंत रजत गिरी के सहायक अरुण गोस्वामी ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को साैंपी । इस दौरान उनके साथ मंदिर अधिकारी पवन बडियाल, आचार्य दिनेश रतन, आचार्य विपन शास्त्री व पंडित जीवन शर्मा मौजूद रहे। इसके साथ ही अरुण गोस्वामी ने अपनी ओर से भी एक लाख रुपए का व्यक्तिगत अंशदान किया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इस योगदान के लिए अरुण गोस्वामी और माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योगदान न केवल जरूरतमंद लोगों की सहायता में सहायक होगा, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में इस तरह की पहल दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत होती है। मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दी गई हर राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाने में किया जाएगा।