Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: हिमाचल में पकड़ी पूंछ तो पंजाब में फंसा मगरमच्छ, पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी का ऐसे किया भंडाफोड़

Solan: हिमाचल में पकड़ी पूंछ तो पंजाब में फंसा मगरमच्छ, पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी का ऐसे किया भंडाफोड़

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 03:29 PM

interstate drug racket busted main supplier of heroin arrested from punjab

जिला सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय नशा रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

कुनिहार (नेगी): हिमचल प्रदेश के जिला सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय नशा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कुनिहार क्षेत्र से एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर पंजाब के जीरकपुर से मुख्य सप्लायर को भी दबोच लिया है।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुनिहार क्षेत्र के कोठी चौक में एक युवक काे 10 ग्राम चिट्टे सहित काबू किया था। आरोपी की पहचान चमन ठाकुर (30) निवासी गांव चम्यावल, तहसील अर्की (सोलन) के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कुनिहार में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा की गई गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में चमन ठाकुर ने खुलासा किया कि वह यह नशा ढकोली, जीरकपुर (पंजाब) से खरीदकर लाया था। सूचना मिलते ही सोलन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और टीम पंजाब रवाना हो गई। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और सप्लायर विशाल ठाकुर (26) निवासी आदर्श एन्क्लेव, ढकोली, एसएएस नगर मोहाली को जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को करीब 7 ग्राम चिट्टा और बरामद हुआ।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य सप्लायर विशाल ठाकुर एक आदतन अपराधी है और लंबे समय से नशा तस्करी में संलिप्त है। इससे पहले वह बालूगंज थाना (शिमला) में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वर्ष 2025 में ही कुनिहार थाने में दर्ज एक अन्य मामले में उससे 122 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आराेपी विशाल 19 दिसम्बर, 2025 को ही कोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने दोबारा नशा तस्करी शुरू कर दी।

और ये भी पढ़े

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी विशाल ठाकुर को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नैटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले की गहनता से जांच जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!