विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक 3 लिफ्ट और 2 ओवरब्रिज का लोकार्पण, रहेगा इतना शुल्क..

शिमला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक तीन चरणों में बने 03 लिफ्ट और 02 ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। परियोजना की लागत 8, 25, 98, 961 रुपए है।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहे है और इसी कड़ी में शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने में यह लिफ्ट बेहद मददगार साबित होगी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस 03 लिफ्ट के सेट से लोगों को काफी सुविधा होगी। लोग कम समय में ही अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। इस अवसर पर दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने जन समस्याएं भी सुनी।

25 मिनट का सफर होगा मात्र 05 मिनट में

रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लिफ्ट का संचालन एवं रखरखाव एकल वेंडर द्वारा 5 वर्ष तक किया जाएगा। यह लिफ्ट और ओवरब्रिज विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक लोगों को लाभ देंगे। परियोजना के साथ 110 मीटर वर्टिकल और 160 मीटर होरिजेंटल दूरी को कवर करने के लिए पहले 20-25 मिनट का समय लगता था लेकिन अब इस लिफ्ट से मात्र 5 मिनट में ही यह सफर हो पाएगा।

10 और 20 रुपये रहेगा शुल्क

लिफ्ट के पहले चरण के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति और दूसरे एवं तीसरे चरण की लिफ्ट में पूरी यात्रा के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति फ्लैट शुल्क रहेगा। इस लिफ्ट में एक समय में 20 यात्री ही सफर कर पाएंगे।

यह भी रहे मौजूद

इस मौके पर स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक अजय शर्मा, सीजीएम रोहित ठाकुर, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, जिला पर्यटन अधिकारी जगदीश शर्मा, पार्षद रचना भारद्वाज सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।