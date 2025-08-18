सोलन जा रही बस पर पहाड़ी से गिरा बड़ा पत्थर, 3 यात्री घायल

हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस पर रविवार शाम को सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल के पास पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिर गया। यह घटना नेरीपुल के पास बघैरना में हुई, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। बस शिमला के चौपाल उपमंडल के बिजमल से होते हुए सनौरा...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस पर रविवार शाम को सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल के पास पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिर गया। यह घटना नेरीपुल के पास बघैरना में हुई, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चा घायल हो गया।

बस शिमला के चौपाल उपमंडल के बिजमल से होते हुए सनौरा नेरीपुल से सोलन जा रही थी। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। बघैरना पहुंचते ही अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर बस की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। पत्थर लगने से पहली सीट पर बैठा एक बच्चा घायल हो गया। वहीं, बगल की सीट पर बैठी एक महिला और बस के ड्राइवर को भी हल्की चोटें आईं। बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं।

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से सेब के मौसम के कारण सनौरा-नेरीपुल-छैला सड़क मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 15 अगस्त को, इस सड़क की खराब हालत को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल नाहन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मिला था।

डीएसपी राजगढ़ विद्या चंद नेगी ने बताया कि पत्थर गिरने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम, सोलन डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र राजपूत ने भी घटना की पुष्टि की और कहा कि बस में करीब 30 यात्री थे, बाकी सभी सुरक्षित हैं।

इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन को इन हादसों से सबक लेते हुए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।