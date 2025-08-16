Himachal: शिमला में बड़े गैंग का पर्दाफाश, पिस्टल व 11 जिंदा कारतूस के साथ पंजाब के 3 युवक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंजाब के 3 आरोपियों को न केवल धर दबोचा, अपितु उनके पास से एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंजाब के 3 आरोपियों को न केवल धर दबोचा, अपितु उनके कब्जे से एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस ने चिट्टा तस्करी की मिली टिप के आधार पर अमल लाई। इस दाैरान आरोपियों के पास चिट्टा तो नहीं मिला, लेकिन पिस्टल व जिंदा कारतूस अवश्य बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह पंजाब के किसी बड़े गैंग के सदस्य हैं और यहां किस वारदात को अंजाम देने आए थे, इसके लिए पुलिस ने पूछताछ शुरू करते हुए इनके लिंक खंगालने आरंभ कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार मामला बालूगंज थाना के अंतर्गत उपनगर टुटू का है। पुलिस की एसआईयू टीम 15 अगस्त को तवी मोड़ पर मौजूद थी। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि टुटू के बाबू राम भवन की पहली मंजिल में 3 युवक ठहरे हुए हैं और वहां से नशे का कारोबार चला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मौके पर दबिश दी। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वहां तीन युवक माैजूद पाए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पहचान गुरजीत सिंह (27) पुत्र सरदार सिंह निवासी मुक्तसर (पंजाब), प्रदीप कुमार उर्फ सुखा (24) और जगपाल सिंह (27) निवासी अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब) के रूप में बताई। पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार और कारतूस को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बालूगंज में आर्म्ज एक्ट की धारा 25(1)(ए) के तहत पर्चा दर्ज कर लिया है।

एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि चिट्टा तस्करी की मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन चिट्टे की जगह पिस्टल व 11 जिंदा कारतूस मिले हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पंजाब के बड़े गिरोह के सदस्य हैं और यहां के स्थानीय लिंक इनके क्या हैं, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। इनके पास पिस्टल और जिंदा कारतूस कहां से आए हैं, इसकी भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही उनके नशे के नैटवर्क और हिमाचल में संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इससे नशे और हथियारों की तस्करी के नैटवर्क का खुलासा होगा।