Himachal: 3 वर्ष में विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नाबार्ड से स्वीकृत : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गत 3 वर्षों के दौरान विधायक प्राथमिकता की 627 डीपीआर नाबार्ड से स्वीकृत की गई हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग की 366 और जल शक्ति विभाग की 261 सड़कें शामिल हैं।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गत 3 वर्षों के दौरान विधायक प्राथमिकता की 627 डीपीआर नाबार्ड से स्वीकृत की गई हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग की 366 और जल शक्ति विभाग की 261 सड़कें शामिल हैं। उन्होंने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विनोद कुमार, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा, संजय रत्न, डा. हंसराज और सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने इस बात से इंकार किया कि राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी विधायकों की डीपीआर निर्माण में किसी तरह की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के क्षेत्र में 7 डीपीआर बनी हैं तथा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के छतरी-थुनाग सड़क को प्राथमिकता देने का मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उठाया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 1 ही डीपीआर बनी है तथा विपक्षी विधायकों के काम रोके जा रहे हैं।

परमार मुझे व सीएम को बुलाना नहीं चाहते : अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की तरफ से जल शक्ति विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि मौजूदा समय में विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 11,143 ठेकेदार पंजीकृत हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि विपिन सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र में एनडीपी राशि से हो रहे काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह मुझे और मुख्यमंत्री को बुलाना नहीं चाहते।

325 इलैक्ट्रिक, 250 डीजल बसें व 100 टैंपो ट्रैवलर खरीदेगी सरकार

उपमुख्यमंंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार 325 इलैक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें और 100 टैंपो ट्रैवलर खरीदेगी। उन्होंने यह जानकारी विधायक बलबीर वर्मा की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 7 बस रूट बंद हुए। इसके विपरीत वर्तमान सरकार बसों की उपलब्धता पर बंद बस रूट चलाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

एनएचएआई अधिकारियों की बैठक लेंगे कुलदीप सिंह पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह एनएचएआई अधिकारियों से प्रदेश की सड़कों के रखरखाव के संदर्भ में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी को भी बुलाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संदर्भ में विधायक पवन काजल की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने को कहा था।

पंचायत सचिव के 300 पद भरेंगे : अनिरुद्ध

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पहले चरण में पंचायत सचिवों के 300 पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने के बाद भरेगी। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने यह भी कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं का डाइंग कैडर होने के बावजूद इन पदों पर भर्ती होगी।

सत्ती ने उठाया स्टेट ड्रग कंट्रोलर खाली पद का मामला

विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्टेट ड्रग कंट्रोलर का पद खाली होने का मामला उठाया। इसके उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री डा. धनीराम शांडिल ने बताया कि इस पद को भरने के लिए अभी डीपीसी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस पद को सरकार की तरफ से शीघ्र भर दिया जाएगा।