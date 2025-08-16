Main Menu

Himachal: किन्नौर के यूला कांडा में जन्माष्टमी उत्सव के बीच दुखद हादसा, दिल्ली के 2 पर्यटकों की ऐसे गई जान

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 12:29 PM

2 tourists died after being hit by stone

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित यूला कांडा में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने आए दिल्ली के 2 पर्यटकों की एक दर्दनाक हादसे में जान चली गई।

किन्नाैर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित यूला कांडा में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने आए दिल्ली के 2 पर्यटकों की एक दर्दनाक हादसे में जान चली गई। यह हादसा यूला कांडा के पास यूल डंग नाले के निकट हुआ, जहां अचानक हुए भूस्खलन के दाैरान एक बड़ा पत्थर गिर गया। इसकी चपेट में आकर एक युवती और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उनके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था, जो इस भयावह घटना से सदमे में है और अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है।

हादसे का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और शवों को निकालने के लिए रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू किया। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर पर्यटक और स्थानीय लोग उत्सव में हिस्सा लेने आते हैं, लेकिन इस बार उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब यह दुखद हादसा हुआ। इस घटना ने न केवल पर्यटकों के परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी इस हादसे से स्तब्ध है। प्रशासन ने अन्य पर्यटकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। 

