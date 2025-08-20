Himachal: इतने दिन बरसेंगे बादल, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Main Menu

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अभी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में 26 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। 20, 22 और 23 अगस्त के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 24 से 26 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन दिनों भारी बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

बीती रात राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। भरवाईं में 68.0 मिलीमीटर, देहरा गोपीपुर में 63.4, पालमपुर में 60.4 और सोलन में 56.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, गुलेर, बिलासपुर, जुब्बड़हट्टी, श्रीनयना देवी, नादौन, जोगिंद्रनगर, नगरोटा सूरियां और सुजानपुर टिहरा जैसे जगहों पर भी अच्छी बारिश हुई।

मानसून से भारी नुकसान

इस मानसून सीजन में 20 जून से 20 अगस्त तक हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 276 लोगों की जान चली गई है, जबकि 336 लोग घायल हुए हैं। 37 लोग अभी भी लापता हैं। सड़क हादसों में 133 लोगों की मौत हुई है।

बारिश और भूस्खलन के कारण 3,055 घर और दुकानें पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2,416 गौशालाएं भी टूट गई हैं, और 1,797 पालतू जानवरों की मौत हुई है। इस नुकसान का कुल अनुमानित आंकड़ा 2,17,354.38 लाख रुपये है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में।

