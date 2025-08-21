Main Menu

  Shimla: इन पदों के लिए 25 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू, होनी चाहिए इतनी आयु

शिमला। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा कोटि रिजॉर्ट शिमला के लिए जिला शिमला में असिस्टेंट स्टेवर्ड, ड्राइवर और बेल बॉय के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों व रिज्यूम सहित 25 अगस्त, 2025 को होटल कोटि रिजॉर्ट शिमला में प्रातः 11 बजे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित वेबसाईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 94186-45246 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

