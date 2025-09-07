हिमाचल में अनोखा चोर! पहले पर्स छीनकर भागा, फिर घटनास्थल पर भेष बदलकर लौटा तमाशा देखने

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Sep, 2025 05:02 PM

बिलासपुर बस अड्डे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने एक महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। यह घटना दिनदहाड़े और सिटी चौकी से केवल 300 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, एक महिला बस अड्डे के पास किसी काम से जा रही थी। तभी अचानक एक युवक ने उसके हाथ से पर्स झपटकर भागने की कोशिश की। महिला ने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपी उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था।

यह चौंकाने वाली बात है कि घटना के कुछ समय बाद ही आरोपी दोबारा उसी जगह पर लौट आया। उसने अपना भेष बदला हुआ था। वह यह जानने आया था कि पुलिस और लोग इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों को उसके हाव-भाव पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत पास के सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में युवक को पर्स छीनते हुए साफ देखा जा सकता था। इसके बाद, लोगों ने मिलकर उस युवक को बस अड्डे के पास ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

आरोपी की पहचान और आपराधिक इतिहास

पकड़े गए आरोपी की पहचान मुनीश खान के रूप में हुई है, जो डियारा सेक्टर, बिलासपुर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी चोरी और नशे (चिट्टा) के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि नशे की लत के कारण वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है।

लोगों में रोष और प्रशासन पर सवाल

इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों और दुकानदारों में पुलिस और प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि बस अड्डा क्षेत्र में अक्सर नशेड़ी और अपराधी घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस की गश्त और कार्रवाई ना के बराबर होती है।

पुलिस की कार्रवाई

डीएसपी मदन धीमान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उसके पुराने मामलों की भी जांच की जा रही है।