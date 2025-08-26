हिमाचल पुलिस हमारा गौरव, वर्दी का सम्मान करना हमारा फर्ज : मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस्सी की यह महिला बटालियन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और भविष्य में इसे पूरी तरह महिला अधिकारी ही संचालित करेंगी।

बिलासपुर (बंशीधर): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस्सी की यह महिला बटालियन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और भविष्य में इसे पूरी तरह महिला अधिकारी ही संचालित करेंगी। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कर्मी कानून व्यवस्था, चुनाव व ट्रैफिक ड्यूटी सहित दुर्गम क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने बस्सी स्थित 5वीं आईआरबी महिला बटालियन के 17वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नशा उन्मूलन पर उन्होंने बताया कि पुलिस ने 42 मामलों में कार्रवाई कर लगभग 45 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया गया है। परिवहन विभाग के सहयोग से कई ब्लैक स्पॉट दुरुस्त हुए, जिससे दुर्घटनाओं में 5 प्रतिशत कमी आई है। पुलिस ने अब तक 16 हजार चालान किए और 4.25 लाख डिजिटल चालानों से 46 लाख रुपए कोष में जमा हुए हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने बटालियन की पानी की समस्या शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए और मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 24 पुलिस अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस बैंड “हारमनी ऑफ द पाइन्स” और महिला क्यूआरटी टीम ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। समारोह में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और कमांडैंट राकेश सिंह सहित विभिन्न गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।