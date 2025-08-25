Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दर्दनाक घटना: स्कूल से घर लौटते समय बच्चे की आँख में घुसी पेंसिल, गंभीर हालत में IGMC रेफर

दर्दनाक घटना: स्कूल से घर लौटते समय बच्चे की आँख में घुसी पेंसिल, गंभीर हालत में IGMC रेफर

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 09:59 AM

pencil entered child s eye while returning home from school

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। स्कूल से घर लौटते समय एक बच्चे की आँख में पेंसिल घुस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए IGMC शिमला रेफर कर...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। स्कूल से घर लौटते समय एक बच्चे की आँख में पेंसिल घुस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए IGMC शिमला रेफर कर दिया गया।

यह घटना झंडूता उपमंडल के बैहरन गांव में हुई। बैहरन निवासी बलदेव सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका 8 वर्षीय पोता गौरव कौंडल स्कूल गया था। दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह घर लौटा, तो उसने बताया कि खेलते समय गाँव के ही एक बच्चे ने गलती से उसकी बाईं आँख में लकड़ी की कच्ची पेंसिल घुसा दी। गौरव तुरंत दर्द से कराहने लगा और उसकी आँख से खून बहने लगा।

परिवार के लोग उसे तत्काल घुमारवीं के अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया। बिलासपुर के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को सूचित किया। डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद बताया कि गौरव की चोट काफी गंभीर है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए, उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि झंडूता थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के सही कारण का पता लगाया जा सके। यह घटना बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है और माता-पिता को सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाती है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!