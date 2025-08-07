Main Menu

Himachal: राहुल गांधी की डिनर पार्टी में शामिल हुए CM सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा निशाना

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 09:42 PM

cm sukhu attended rahul gandhi s dinner party

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की डिनर पार्टी में हिस्सा लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए आवास में शिफ्ट होने को लेकर रखी गई इस डिनर पार्टी में....

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की डिनर पार्टी में हिस्सा लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए आवास में शिफ्ट होने को लेकर रखी गई इस डिनर पार्टी में विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन के कई नेता भी शामिल हुए, जिसमें वर्ष, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कथित धांधली, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जा रही वोटर लिस्ट, ऑप्रेशन सिंदूर और भारत-अमरीका व्यापार संबंध सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी की तरफ से 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली रखी गई है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री इस रैली में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाते हैं तो उनके शिमला वापसी के कार्यक्रम में 1 दिन का विलम्ब हो सकता है। मुख्यमंत्री के लौटने पर ही संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को वापस शिमला लौट आएंगे।

जयराम बाेले-डिनर पार्टी के कारण मरीजों की सर्जरी रुकी
उधर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी की डिनर पार्टी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वीरवार को चमियाणा अस्पताल शिमला में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 3 मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लिए चुना गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के नई दिल्ली में रुकने पर यह कार्यक्रम रुक गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से भी कर सकते थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शिक्षक एवं गैर-शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक वेतन नहीं मिलने से व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई देने वाली सरकार की पोल खुलकर रह गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अविलंब वेतन जारी करने का आग्रह किया।

