बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पति-पत्नी से भारी मात्रा में चरस बरामद; पंजाब में सप्लाई करने की फिराक में थे आरोपी

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 01:31 PM

husband and wife were arrested while transporting drugs from himachal to punjab

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घुमारवीं थाना पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान पति-पत्नी को चार किलोग्राम से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह...

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घुमारवीं थाना पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान पति-पत्नी को चार किलोग्राम से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बलोह टोल प्लाजा के पास की गई।

पंजाब में सप्लाई करने की फिराक में थे

पुलिस के अनुसार, नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू कर रखी थी। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को जांच के लिए रोका गया। शक के आधार पर पुलिस ने वाहन की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक भूरे रंग के बैग से 4.053 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में चरस की बरामदगी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वाहन पंजाब की तरफ जा रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी नशे की खेप पंजाब में सप्लाई करने की योजना में थे।

मामला दर्ज

वाहन चालक ने अपनी पहचान 32 वर्षीय टेक सिंह, निवासी गांव रोपा, डाकघर मंगलौर, तहसील बंजार, जिला कुल्लू के रूप में बताई। कार में उसकी पत्नी प्रेमलता भी मौजूद थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ थाना घुमारवीं में मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल दोनों से नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क और सप्लाई चैन को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

 

