Shimla: नशा सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, चरस के साथ मशोबरा और करसोग के 2 तस्कर गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में ढली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनएच-5 पर गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में ढली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनएच-5 पर गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ढली थाना की एक टीम नैशनल हाईवे-5 पर एक निजी स्कूल के समीप नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस को उन पर शक हुआ और उन्हें रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 106.420 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चरस को जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान पालविंदर सिंह उर्फ पाली (34) निवासी ग्राम व डाकघर मशोबरा, जिला शिमला और चेत राम (37) निवासी गांव रेस्टाधार, डाकघर बलिंदी, तहसील करसोग, जिला मंडी के रूप में हुई है।

पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी या सप्लाई में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल, पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे यह चरस कहां से लाए थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे।

