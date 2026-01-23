Shimla: खाकी काे शर्मसार करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करों पर नकेल कसने वाली पुलिस का ही एक जवान चिट्टे की तस्करी में लिप्त पाया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।

शिमला (संताेष): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करों पर नकेल कसने वाली पुलिस का ही एक जवान चिट्टे की तस्करी में लिप्त पाया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बीते वीरवार को शिमला पुलिस की एक टीम शोघी बैरियर पर नियमित नाकाबंदी और चैकिंग कर रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ की ओर से आ रहे एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन में तीन युवक सवार थे, जिनकी पहचान राहुल कुमार, गौरव और विकास के रूप में हुई। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपियों की प्रोफाइल खंगाली तो एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी राहुल कुमार हिमाचल पुलिस में ही आरक्षी (कांस्टेबल) के पद पर तैनात था और वर्तमान में शिमला ट्रैफिक पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा था। पुलिस की वर्दी में नशे के इस कारोबार के खुलासे ने विभाग को सकते में डाल दिया।

पुलिस विभाग ने इस कृत्य को अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता माना है। विभाग का कहना है कि जिस व्यक्ति पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी हो, यदि वही नशे के कारोबार में लिप्त हो जाए, तो इससे पुलिस की छवि पर गहरा आघात लगता है। विभाग ने जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाते हुए आरोपी कांस्टेबल राहुल कुमार के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पुलिस बल में अनुशासन और शुचिता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे बिना किसी लंबी विभागीय जांच के तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।