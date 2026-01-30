Shimla: पुलिस को देख भागा युवक, तलाशी में मिला चिट्टा; UP का रहने वाला है आरोपी

शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों व नशाखोरों के खिलाफ छेड़ी हुई जंग के तहत पुलिस ने शिमला शहर में ही यूपी निवासी एक युवक को उस समय धर दबोचा, जब पुलिस को देखकर युवक भागने लगा।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों व नशाखोरों के खिलाफ छेड़ी हुई जंग के तहत पुलिस ने शिमला शहर में ही यूपी निवासी एक युवक को उस समय धर दबोचा, जब पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम सदर थाना की टीम शहर में गश्त पर थी। इसी दौरान पीएनटी कालोनी रोड पर एचडीएफसी बैंक के पास एक युवक को ब्लेसिंगटन गर्ल्स होस्टल की ओर से आते हुए देखा गया। युवक के हाथ में एक कागज का बैग था। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

आरोपी युवक की पहचान मनीष कुमार (21) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला है और वर्तमान में शिमला के कृष्णा नगर में रह रहा है, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक काले रंग की पॉलीथीन में 2.010 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सदर शिमला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। बरामदगी की मात्रा कम होने के कारण आरोपी को नोटिस पर रिहा कर दिया गया है।