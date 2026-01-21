Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Weather update: हिमाचल में दो दिन भारी बर्फबारी व बारिश का अलर्ट, सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह

Weather update: हिमाचल में दो दिन भारी बर्फबारी व बारिश का अलर्ट, सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Jan, 2026 07:31 PM

shimla weather cold

राज्य में अब सूखे की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज से दो दिनों के लिए लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

शिमला (संतोष): राज्य में अब सूखे की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज से दो दिनों के लिए लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है, क्योंकि 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी, तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, जबकि 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने के कारण पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है।

साथ ही इस दिन भी तेज तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। विभाग का कहना है कि 22 से 24 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 24 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इस दिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 25 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर तेज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, लेकिन फिलहाल इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज नहीं की गई और आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है, राजधानी शिमला में सुबह से तेज धूप खिली रही, हालांकि ठंड का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश में कोहरे का प्रभाव अब कम हो गया है, लेकिन निचले जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है।

तापमान की बात करें तो लाहौल-स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 6.8 डिग्री, ताबो में माइनस 6.7 डिग्री और कल्पा में माइनस 2.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 4.4, मनाली में 1.2, सुंदरनगर में 2, भुंतर में 1.2, पालमपुर में 2.0, सोलन में 1.7, हमीरपुर में 1.9, मंडी में 2.9, ऊना में 3.0, कांगड़ा में 3.8, बिलासपुर में 4.5, नाहन में 6.3, कसौली में 6.3, पांवटा साहिब में 9.0 और नेरी में 9.2 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य का औसत तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सैल्सियस नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी को सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पैल को खत्म कर सकता है।

और ये भी पढ़े

इससे जहां पहाड़ों में बर्फबारी की उम्मीद है, वहीं मैदानी इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकती है, जो पिछले तीन महीनों से बारिश न होने के कारण सूखे की कगार पर पहुंच चुकी गेहूं की फसल के लिए राहत लेकर आएगी। विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि शिमला और मनाली में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। जनवरी का आधा महीना बीतने के बावजूद अब तक यहां पहली बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने लोगों और सैलानियों से अपील की है कि वे अगले दो दिन खास तौर पर सतर्क रहें, मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और भारी बर्फबारी संभावित ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा से बचें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!