Weather update: प्रदेश में दो दिन भारी बारिश व बर्फबारी का यैलो अलर्ट

शिमला (संतोष): राज्य के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद जहां तापमान लुढ़क गया है, वहीं प्रदेश के निचले जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के डेढ़ दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान लुढ़क गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 22 जनवरी से राज्य में मौसम बिगड़ेगा और 23 व 24 जनवरी को भारी बर्फबारी व बारिश का यैलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे चल रहे ड्राई स्पैल के टूटने की भी उम्मीद जाग उठी है।

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सैल्सियस की गिरावट आई है और यह सामान्य से 0.4 डिग्री नीचे बना हुआ है। सबसे ठंडे स्थानों की बात करें तो लाहौल-स्पीति का ताबो माइनस 7.1 डिग्री, कुकुमसेरी माइनस 4.0 डिग्री और कल्पा माइनस 2.4 डिग्री सैल्सियस के साथ प्रदेश के सबसे सर्द इलाकों में शामिल रहा।

इसके अलावा रिकांगपिओ और नारकंडा में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री, कुफरी में 1.8 डिग्री, भुंतर 1.5, सोलन 1.5, ऊना 2, हमीरपुर 2.5, मनाली 2.9, सुन्दरनगर 3, पालमपुर 3, धर्मशाला 3.2, चौपाल 3.3, कांगड़ा 3.4, शिमला 3.4, मंडी 3.6, बजौरा 3.7, जुब्बड़हट्टी 4.5, बिलासपुर 5, कसौली 6.0, सराहन 7.2, देहरा गोपीपुर 7, नाहन 8.8, पांवटा साहिब 9 और नेरी 9.1 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया है। सोमवार को राजधानी शिमला में सुबह से हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर अपेक्षाकृत कम रहा।