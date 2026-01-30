Shimla: लाेक सेवा आयोग ने घोषित किए पर्सनैलिटी टैस्ट के परिणाम, 3 मेडिकल काॅलेजाें काे मिले असिस्टैंट प्रोफैसर

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा व शोध विभाग के तहत विभिन्न अस्पतालों में असिस्टैंट प्रोफैसर के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा व शोध विभाग के तहत विभिन्न अस्पतालों में असिस्टैंट प्रोफैसर के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह चयन उम्मीदवारों द्वारा सब्जैक्ट एप्टीट्यूड टेैस्ट और शुक्रवार को हुए पर्सनैलिटी टेस्ट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

ऑर्थोपेडिक्स विभाग में इनका हुआ चयन

आयोग द्वारा जारी परिणामों के अनुसार आईजीएमसी शिमला में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में असिस्टैंट प्राफैसर के पद पर सचिन कंवर का चयन हुआ है। वहीं, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नवीन कुमार और टांडा मेडिकल कॉलेज (कांगड़ा) में अमित कुमार वर्मा को इसी पद (ऑर्थोपेडिक्स) के लिए चयनित किया गया है।

बायोकैमिस्ट्री के लिए नहीं मिला योग्य उम्मीदवार

चयन प्रक्रिया के दौरान नेरचौक मेडिकल कॉलेज में असिस्टैंट प्रोफैसर (बायोकेमिस्ट्री) के पद के लिए आयोग को कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, जिस कारण यह पद खाली रह गया है। आयोग ने विस्तृत परिणाम अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं।

फोरैंसिक साइंस में सहायक निदेशक का परिणाम घोषित

इसके अतिरिक्त आयोग ने गृह विभाग के अधीन फोरैंसिक साइंस निदेशालय में सहायक निदेशक (फिजिक्स एवं बैलिस्टिक्स) के पद के लिए भी स्क्रीनिंग टैस्ट और सब्जैक्ट एप्टीट्यूड टैस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। बीते वर्ष 31 अक्तूबर को हुई इस परीक्षा के आधार पर रोल नंबर 31100028 वाले केवल एक उम्मीदवार ने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालीफाई किया है।