Shimla: इन शहरों से बुधवार को शुरू होगी हैली टैक्सी हवाई सेवा

उड़ान योजना के अंतर्गत बुधवार से शिमला-चंडीगढ़, शिमला-रिकांगपिओ व शिमला-कुल्लू के बीच हैली टैक्सी सेवा शुरू होगी।
शिमला (ब्यूरो): उड़ान योजना के अंतर्गत बुधवार से शिमला-चंडीगढ़, शिमला-रिकांगपिओ व शिमला-कुल्लू के बीच हैली टैक्सी सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपनगर संजौली स्थित हैलीपोर्ट से हैली टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। हैरिटेज एविएशन सप्ताह के सातों दिन संजौली हैलीपोर्ट से रिकांगपिओ रोजाना एक उड़ान और संजौली हैलीपोर्ट से कुल्लू रोजाना 2 उड़ाने संचालित करेगा। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ व शिमला के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार व शनिवार हैली टैक्सी सेवा संचालित करेगा।