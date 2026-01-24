Shimla: कृषि विकास अधिकारी के पदों के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट का परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 39 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टैस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 39 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। 19 से 24 जनवरी तक आयोजित इस पर्सनैलिटी टैस्ट के लिए 124 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे और शनिवार को पर्सनैलिटी टैस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम को आयोग ने मैरिट के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया।

उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में तरुण शर्मा, अक्षिता अवस्थी, शगुन शुक्ला, आंचल, अंकित कुमार, नेहा राणा, अंकिता चौहान, अंशुला कुमारी, शिवानी चंद, दीक्षा शर्मा, रूबल, निजित चौहान, दिव्यांश पटियाल, आकृति जमवाल, पारस गुप्ता, चारू, हिमानी शर्मा, श्रेया शर्मा, साक्षी पुंडीर, सूरज शर्मा, भारत भूषण राणा, अमीषा शर्मा, सचिन वर्मा, नैंसी चौधरी, साररिक शर्मा, शिखा आचार्य, अंजलि, पंकज कुमार, रुचि पराशर, मंजुल शर्मा, रितेश कुमार, गोल्डी कौंडल, विकास कुमार, ट्विंकल, प्रियंका सागर, खुशदिल भारती, मनीषा चौधरी, इदु व दीक्षा जम्वाल शामिल हैं। विस्तृत परिणाम आयोग की वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है।