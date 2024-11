Shimla: सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उनकी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्णत: कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 870 समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में हिमाचल पहला राज्य है, जिसने समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है। इस दिशा में विभाग द्वारा अनेक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार है। बैठक में सचिव सी.पॉलरासू, रजिस्ट्रार डाॅ. राज कृष्ण परुथी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

