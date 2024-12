यात्रीगण कृपया ध्यान दें...शिमला-कालका रेलमार्ग पर शुक्रवार से दौड़ेगी होलीडे स्पैशल ट्रेन, यहा देखें शैड्यूल

विश्व धरोहर शिमला-कालका रेलमार्ग पर विंटर सीजन के दृष्टिगत रिजर्व्ड होलीडे स्पैशल ट्रेन संचालित करने के लिए अंबाला रेलवे डिवीजन ने शैड्यूल जारी कर दिया है।

शिमला (अभिषेक): विश्व धरोहर शिमला-कालका रेलमार्ग पर विंटर सीजन के दृष्टिगत रिजर्व्ड होलीडे स्पैशल ट्रेन संचालित करने के लिए अंबाला रेलवे डिवीजन ने शैड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन शुक्रवार से शुरू होगी और फरवरी माह के अंत चलेगी। ट्रेनों में ऑक्यूपैंसी बढ़ने पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रबंधन ने यह होलीडे स्पैशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रबंधन की ओर से जारी शैड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 52443 सुबह 8.05 बजे कालका से रवाना होगी और दोपहर 1.35 बजे शिमला पहुंचेगी। कालका से रवाना होने के बाद यह ट्रेन धर्मपुर, बड़ोग, सोलन, कंडाघाट, समरहिल में निर्धारित समय के लिए रुकने के बाद शिमला पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 52444 शाम को 4.50 बजे शिमला से रवाना होगी और समरहिल, कंडाघाट, सोलन, बड़ोग, धर्मपुर में ठहराव करते हुए रात 9.45 बजे कालका पहुंचेगी।

पहाड़ों की रानी शिमला में दिन-प्रतिदिन पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। शिमला आने वाले काफी संख्या में पर्यटक कालका से शिमला टॉय ट्रेन में सफर कर पहुंच रहे हैं। इससे ट्रेनों में ऑक्यूपैंसी लगभग फुल चल रही है। विशेषकर कालका से शिमला आने वाली अधिकांश ट्रेनें 100 प्रतिशत ऑक्यूपैंसी के साथ आ रही हैं। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है और स्थिति यह है कि ट्रेनों में वेटिंग चल रही है।

सूचना है कि जनवरी माह के पहले सप्ताह तक कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें लगभग फुल हो गई हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस रेलवे मार्ग पर होलीडे स्पैशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया गया है और इस ट्रेन का संचालन 28 फरवरी तक होगा।

