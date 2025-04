Himachal Weather: चोटियों पर ताजा हिमपात, शिमला व ऊना समेत कई इलाकों में बारिश-ओलावृष्टि

रविवार को जारी किए गए अलर्ट के बीच जहां दुर्गम इलाकों की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ, वहीं राजधानी शिमला व ऊना सहित कई जगहों पर बारिश तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई।

शिमला (संतोष): रविवार को जारी किए गए अलर्ट के बीच जहां दुर्गम इलाकों की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ, वहीं राजधानी शिमला व ऊना सहित कई जगहों पर बारिश तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। हालांकि दोपहर तक शिमला का मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद यहां मौसम ने करवट ली और बारिश हुई तो आसपास के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि रविवार को यैलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन शाम के समय मौसम विभाग ने तेज आंधी-तूफान चलने का रैड अलर्ट जारी कर दिया। लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग, किन्नौर व मनाली की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ। चम्बा, बिलासपुर व नारकंडा आदि क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जबकि राजधानी शिमला व ऊना सहित मध्य व मैदानी इलाकों में बारिश हुई।

राज्य में जहां पिछले 24 घंटों में हंसा में 5 सैंटीमीटर बर्फबारी, कोठी में 30, केलांग में 10, पूह में 9, कुकुमसेरी में 8, मनाली में 6, सांगला में 4, कांगड़ा, धर्मशाला व भरमौर में 3-3 मिलीमीटर वर्षा हुई और कांगड़ा व जोत में तूफान चला तथा ताबा में 50 व कुफरी में 42 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, वहीं रविवार को शिमला व ऊना में 1-1, सुंदरनगर में 0.1, भुंतर में 2, कल्पा में 22, केलांग में 7, कांगड़ा में 4, मंडी में 2, बिलासपुर में 14, हमीरपुर में 0.5, चम्बा में 2, कुफरी व नारकंडा में 7-7, रिकांगपिओ में 8.5, भरमौर में 4.5, सेओबाग में 0.5 और बजौरा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और शिमला में 23.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन सोमवार को ऊंचे व मध्य इलाकों की पहाड़ियों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अन्य दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम के साफ होने के बाद अधिकतम तापमान में भी उछाल आएगा। मैदानी इलाकों में बारिश होने से अधिकतम तापमान में ब्रेक लगी है, लेकिन उच्च पर्वतीय इलाकों की चोटियों पर हिमपात और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है।

