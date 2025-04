Shimla: सोशल मीडिया पर रूमित सिंह ठाकुर की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई, SP शिमला के पास पहुंची शिकायत

सोशल मीडिया पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर की मृत्यु के बारे में फैल रही झूठी खबर ने हलचल मचा दी है।

शिमला (अम्बादत्त): सोशल मीडिया पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर की मृत्यु के बारे में फैल रही झूठी खबर ने हलचल मचा दी है। इस मामले में बुधवार को रूमित सिंह ठाकुर ने शिमला के एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में उन्होंने बताया कि एक निजी अखबार का नाम लेकर सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से असत्य और निंदनीय है।

रूमित सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटिया हरकतें उन लोगों द्वारा की जा रही हैं, जो उनके नाम से डरते और घबराते हैं। उनका कहना था कि यह लोग अपनी मानसिकता की गिरावट का परिचय दे रहे हैं और किसी भी हद तक गिरकर साजिशें रचने में लगे हैं।

उन्होंने एसपी से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। रूमित सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वह इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते। रूमित सिंह ने यह भी कहा कि जब तक हम अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमें कोई मार नहीं सकता।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here