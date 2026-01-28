Main Menu

Weather update: बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, ग्लेशियर का कहर, 2 जिलों में स्कूल बंद, फिर बिगड़ेगा मौसम

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2026 10:14 PM

shimla weather cold

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात से सड़कें बंद हो गई हैं तो दूसरी ओर चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र में ग्लेशियर खिसकने से नुक्सान की घटना सामने आई है।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात से सड़कें बंद हो गई हैं तो दूसरी ओर चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र में ग्लेशियर खिसकने से नुक्सान की घटना सामने आई है। चम्बा के भरमौर उपमंडल की दूरदराज पूलन पंचायत के ओट नाला में देर रात करीब एक बजे ग्लेशियर खिसकने से 2 मालवाहक वाहन और 3 व्यावसायिक दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई, ग्राम पंचायत पूलन की प्रधान अनीता कपूर ने घटना की पुष्टि करते हुए सरकार और प्रशासन से प्रभावित परिवारों को जल्द राहत देने की मांग की है। हालांकि किसी तरह के जानी नुक्सान की सूचना नहीं है।

मंगलवार रात्रि को कोठी में 75, कोकसर में 51, खदराला में 40.6, गोंदला में 36, कुकुमसेरी में 28.3, मनाली में 28, कल्पा में 17.7, शिलारू में 17, पूह में 16, केलांग में 15, सराहन में 12.7, मूरंग में 12, कुफरी में 11 व जोत में 10 सैंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है। वहीं भुंतर में 55.4, सलूणी में 50.8, नगरोटा सूरियां में 48.4, सेओबाग में 47, बिलासपुर में 45.6, गोहर में 45, नैनादेवी में 44.6, कसौली में 44.2, काहू में 42.8, सुंदरनगर में 42.4, भटियात चौरी में 42.3, स्लापड़ में 42.1, पंडोह में 42, गुलेर में 40.2, भावानगर वांगतू में 40.2, जोगिंद्रनगर में 40 मिलीमीटर वर्षा रिकाॅर्ड की गई। शिमला व जाटों बैराज में ओलावृष्टि हुई। हालांकि बुधवार को मौसम खुला और धूप खिली, लेकिन दुश्वारियां अभी भी जारी हैं।

4 नैशनल हाईवे व 885 सड़कें बंद, 3237 ट्रांसफर ठप्प
खराब मौसम का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और बर्फबारी के चलते प्रदेश में 4 नैशनल हाईवे सहित 885 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। नैशनल हाईवे में एन.एच.-03, 505, 305 व 05 बंद चले हुए हैं। इससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। राज्य में 3237 ट्रांसफार्मर भी ठप्प हैं, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआऊट छाया हुआ है, वहीं 121 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में हालात को देखते हुए एहतियातन सभी शिक्षण संस्थानों को बुधवार को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। कुल्लू जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुधवार जिले के सभी उपमंडलों में सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कालेजों और आईटीआई को बंद रखने का निर्णय लिया।

वहीं लाहौल-स्पीति में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह ठप्प हो गया है। जिले की करीब 280 संपर्क सड़कें बंद हो चुकी हैं और दारचा से अटल टनल रोहतांग, तांदी से थिरोट-तिंदी और उघर-लोसर से काजा सड़क मार्ग भी बंद होने से स्पीति घाटी का संपर्क टूट गया है। लोक निर्माण विभाग केलांग क्षेत्र में मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है, लेकिन लगातार खराब मौसम राहत कार्यों में बाधा बना हुआ है। इस बीच लाहौल-स्पीति प्रशासन ने हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

फिर बिगड़ेगा मौसम, 8 स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे
29 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 30 जनवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से पहली फरवरी को छिटपुट स्थानों में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावनाओं के साथ बिजली चमकने व गरज के साथ तेज हवाएं चलने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 व 3 फरवरी तक प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। इस बीच लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है और औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मनाली, केलांग, कुकुमसेरी, ताबो, नारकंडा, कुफरी, कल्पा और रिकांगपिओ पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है।

 

