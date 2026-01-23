Weather Alert: हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर इन जिलों के लिए अलर्ट, इतने दिन बरसेंगे बादल

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 03:26 PM

himachal weather alert alert issued regarding rain and snowfall

हिमाचल प्रदेश इस समय कुदरत के एक अद्भुत सफेद आगोश में है। जहाँ एक तरफ आसमान से गिरते बर्फ के फाहे पर्यटन कारोबार और खेती के लिए नई उम्मीदें लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर बर्फीले तूफानों की आहट ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश इस समय कुदरत के एक अद्भुत सफेद आगोश में है। जहाँ एक तरफ आसमान से गिरते बर्फ के फाहे पर्यटन कारोबार और खेती के लिए नई उम्मीदें लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर बर्फीले तूफानों की आहट ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया है। शिमला से लेकर मनाली तक, पूरा देवभूमि चांदी जैसी चमक से सराबोर है।

अगले 6 घंटे चुनौतीपूर्ण: 

मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार, आने वाले कुछ घंटे प्रदेश के कई हिस्सों के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं। चंबा, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू समेत करीब आठ जिलों में मध्यम से भारी हिमपात का दौर रुक-रुक कर जारी रहेगा। विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान (Blizzards) की आशंका जताई गई है, जो जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है।

इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

प्रशासन ने बिगड़ते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं:

ऑरेंज अलर्ट: चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है।

येलो अलर्ट: प्रदेश के निचले और मैदानी हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

चेहरों पर रौनक: खिल उठा पर्यटन और बागवानी

इस बर्फबारी को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 'वरदान' माना जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं, लंबे समय से अच्छी नमी का इंतजार कर रहे बागवानों और किसानों के लिए यह हिमपात किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि यह सेब के बागानों और रबी की फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगा।

कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मिजाज?

हिमाचल में मौसम का यह मिजाज अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि:

24-25 जनवरी: ऊंचाई वाले कुछ चुनिंदा इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी रह सकती है।

26 से 28 जनवरी: इस दौरान प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय विक्षोभ के कारण भारी बारिश और हिमपात का दूसरा दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। यानी जनवरी का आखिरी हफ्ता पूरी तरह से बर्फ के नाम रहेगा।

