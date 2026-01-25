Weather update: अब एक बार फिर बारिश व बर्फबारी का अलर्ट, 3 नैशनल हाईवे सहित 832 सड़कें बंद

Main Menu

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jan, 2026 06:59 PM

shimla weather cold

राज्य में ताजा बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में इसका क्रम अभी भी जारी है। हंसा में 7 व केलांग में 1 सैंटीमीटर ताजा हिमपात रिकार्ड किया गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में ताजा बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में इसका क्रम अभी भी जारी है। हंसा में 7 व केलांग में 1 सैंटीमीटर ताजा हिमपात रिकार्ड किया गया है। हिमाचल में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए हैं कि मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी कर दी है। 27 जनवरी को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी का ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 व 29 जनवरी को ऊंची पहाड़ियों पर अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है।

30 जनवरी को राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन इस दिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 31 जनवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चल सकता है। चम्बा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में भारी बर्फबारी और तेज तूफान को लेकर ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष 8 जिलों में यैलो अलर्ट रहेगा। अनुमान है कि इस दौरान शिमला, कुफरी, मनाली, डल्हौजी और अन्य पर्यटन स्थलों की वादियां एक बार फिर बर्फ से ढक जाएंगी।

3 नैशनल हाईवे सहित 832 सड़कें ठप्प, 592 रूटों पर बस सेवाएं बंद, 187 रूटों पर बसें फंसी
रविवार को राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन बर्फ जमी रहने के कारण दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में सैंकड़ों सड़कें अब भी बंद हैं और कई क्षेत्रों में बिजली व पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। राज्य में 3 नैशनल हाईवे सहित 832 सड़कें बंद हैं। सुबह तक 1146 सड़कें बंद थी, जिसमें से रविवार को 314 सड़कों को बहाल किया गया है। बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में 592 रूटों पर बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं, जबकि 187 रूटों पर बसें विभिन्न स्थानों पर फंसी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रविवार को मौसम में आंशिक सुधार और प्रशासन द्वारा सड़क बहाली कार्य तेज किए जाने के बाद कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा और चम्बा जिलों में कई प्रमुख सड़कों को आंशिक रूप से बहाल किया गया। सड़कों के खुलते ही विभिन्न मार्गों पर फंसी एचआरटीसी की बसों को सुरक्षित रूप से उनके संबंधित डिपुओं तक पहुंचाया गया, जिससे निगम प्रबंधन और यात्रियों ने राहत की सांस ली। राज्य के 8 शहरों मनाली, नारकंडा, कुकुमसेरी, कल्पा, धर्मशाला, रिकांगपिओ, सराहन और ताबो में पारा माइनस में चल रहा है। बर्फ गिरने के बाद शिमला, मनाली, कुफरी, धर्मशाला, चायल और डल्हौजी जैसे पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। शिमला में होटलों की ऑक्यूपैंसी 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

1942 ट्रांसफार्मर ठप्प, कई इलाकों में अभी भी छाया ब्लैकआऊट
बर्फबारी से प्रदेशभर में 1942 ट्रांसफार्मर ठप्प हैं, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआऊट जैसी स्थिति बनी हुई है। सुबह तक 2937 ट्रांसफार्मर बंद चल रहे थे, जिसमें से रविवार को विभागीय कर्मियों ने 995 ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाकर लोगों को अवश्य राहत पहुंचाई है। राज्य में 245 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। सुबह तक 342 योजनाएं बाधित थी, जिसमें से 97 योजनाओं को रविवार को बहाल किया गया है।

