Weather update: मनाली-पतलीकूहल में कई वाहन फंसे, फिर करवट लेगा मौसम, अलर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 09:02 PM

shimla weather cold

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 45 सैंटीमीटर बफर्बारी हुई, जबकि प्रदेश की राजधानी शिमला में 27 सैंटीमीटर हिमपात हुआ।

मनाली/शिमला (वार्ता): हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 45 सैंटीमीटर बफर्बारी हुई, जबकि प्रदेश की राजधानी शिमला में 27 सैंटीमीटर हिमपात हुआ। लाहौल-स्पीति जिला देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। 'पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है कि शिमला और उसके आसपास के इलाकों में भारी बफर्बारी हुई है।' मनाली और आसपास के इलाकों में सुबह के समय बर्फबारी का दौर फिर तेज हो गया है। मनाली के मालरोड पर करीब 1 फुट तक ताजा बर्फ जम चुकी है। मनाली से पतलीकूहल के बीच कई पर्यटक वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से फंसे लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पतलीकूहल से सोलंगनाला तक कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जबकि मुख्य लाइन की तारें टूट गई हैं। इस कारण दर्जनों गांवों में अंधेरा छा गया है।

तापमान शून्य से नीचे गिरने के कारण जल भंडारण टैंक और पाइप लाइनें जम चुकी हैं। जिला कुल्लू में 90 से अधिक सड़कें बंद हैं। कुल्लू मंडल में करीब 100 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ होते ही प्रशासन ने युद्धस्तर पर सड़कों की बहाली का कार्य शुरू कर दिया। विभागीय कर्मचारी बिजली व पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। भारी हिमपात से अस्त-व्यस्त हुई व्यवस्था को सुचारू करने के चलते विंटर कार्निवाल के कार्यक्रम रविवार के लिए स्थगित कर दिए हैं। रविवार को विंटर कार्निवाल का समापन होगा, साथ ही विंटर क्वीन का चयन किया जाएगा। शिमला से निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर हीरानगर में बंद है।

इस वजह से आईएसबीटी शिमला से बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप्प है और बसें हीरानगर से ही वापस लौट रही हैं। शिमला-चंडीगढ़ हाईवे पर यातायात सुचारू है, लेकिन फिसलन बढ़ गई है। ऊपरी शिमला के रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों का संपर्क लगातार दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बर्फबारी प्रभावित रूटों पर बस सेवाएं स्थगित कर दी हैं। कई स्थानों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के वाहन फंसे हुए हैं। चम्बा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है।

27 को यैलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम फिर से करवट बदलेगा। 27 जनवरी को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का यैलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उसके बाद 28 जनवरी को भी मौसम खराब रहेगा, जबकि 29 जनवरी से मौसम साफ व शुष्क रहेगा। रविवार को उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात हो सकता है। उधर, 26 से 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के निदेशक सह-विशेष सचिव डीसी राणा की ओर से विभिन्न विभागों को अपडेट रहने की सलाह जारी की गई है।

और ये भी पढ़े

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को स्थिति की सप्ताह भर 24 घंटे निगरानी और समन्वय के लिए जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चम्बा, किन्नौर और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। ये दुश्वारियां अभी समाप्त नहीं होने वाली। राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण यातायात पूरी तरह ठप्प है और लोग मजबूरी में पैदल चलने को मजबूर हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक कुल्लू जिले के कोठी में सर्वाधिक 105 सैंटीमीटर हिमपात रिकार्ड किया गया। इसके साथ ही सुंदरनगर, शिमला, कांगड़ा, मुरारी देवी, भुंतर व जोत में आसमानी बिजली की गर्जना हुई। राजधानी शिमला में दूसरे दिन भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। शहर की लगभग सभी सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप्प है और लोग मजबूरी में पैदल चलने को मजबूर हैं। सरकारी दफ्तरों, कार्यस्थलों और बाजारों की ओर जाने वाले कर्मचारी और आम लोग फिसलन के बीच पैदल सफर कर रहे हैं।

11 शहरों का तापमान शून्य से नीचे
शिमला, मनाली, कल्पा, कुकुमसेरी, नारकंडा, कुफरी, मशोबरा और ताबो सहित 11 शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान माइनस 0.5 डिग्री, मनाली में माइनस 0.4, कल्पा में माइनस 3.8 और कुकुमसेरी में माइनस 7.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया है।

