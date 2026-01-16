हिमाचल में अधिकारियों को लेकर विवाद पर CM सुक्खू का बड़ा बयान, पटवारी और कानूनगाे पर जानलेवा हमला, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों को लेकर कोई विवाद...

हिमाचल डैस्क: राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों को लेकर कोई विवाद नहीं है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से शिष्टाचार भेंट की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। कुल्लू में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अवैध कब्जा हटवाने गई राजस्व विभाग की टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। चम्बा जिले की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवास स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेराे गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। पर्यटन नगरी मनाली के पास नग्गर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा होम स्टे में हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। चम्बा जिला के अंतर्गत आती कुठेड़ पंचायत में एक महिला ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जानिए 22 जनवरी तक कैसा रहेगा माैसम

राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है और हिमपात का दौर आरंभ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मध्य व पहाड़ी इलाकों में 22 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।

हिमाचल में अधिकारियों को लेकर विवाद पर CM सुक्खू का बड़ा बयान, बाेले-कांग्रेस के लिए देश और प्रदेश हित हमेशा सर्वोपरि

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए देश और प्रदेश हित हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी बातों को तूल देना गलत है।

दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से की मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज

दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश सरकार के कामकाज, नीतिगत निर्णयों और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बाेले-हिमाचल में सरकार का 'इकबाल' खत्म, पैसों के बंटवारे के लिए आपस में भिड़ रहे मंत्री

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कुल्लू में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मंत्री और नौकरशाह आमने-सामने हैं, जबकि कुछ प्रभावशाली अधिकारी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं।

स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने पर हिमाचल सम्मानित, पीएम मोदी के सामने मिला अवार्ड

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप रैंकिंग का 5वें संस्करण के तहत हिमाचल प्रदेश की तरफ से यह सम्मान नई दिल्ली में...

विक्रमादित्य के समर्थन में आए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जानिए क्या कहा

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों 'अपनों बनाम बाहरी' अफसरशाही की बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बाहरी राज्यों के अफसरों को लेकर छेड़ी गई मुहिम ने सुक्खू कैबिनेट के भीतर ही वैचारिक मतभेद उजागर कर दिए हैं।

हिमाचल में अवैध कब्जे की डिमार्केशन करने गए पटवारी और कानूनगो पर जानलेवा हमला

देवभूमि कुल्लू की शांत वादियों में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अवैध कब्जा हटवाने गई राजस्व विभाग की टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। यह मामला महज एक विवाद नहीं, बल्कि ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों पर सरेआम किए गए हमले की एक गंभीर दास्तां है।

400 मीटर खाई में लुढ़की बोलेरो गाड़ी; चालक की मौत, 2 सवार घायल

चम्बा जिले की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवास स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेराे गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान विद्या लाल (36) पुत्र हीरा नंद निवासी गांव सम्यास लुणी, डाकघर व तहसील अठ्ठोली, जिला किश्तवाड़ जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है।

खेतों में मां काे इस हालत में देख बेटे की निकली चीख, मामले की जांच में जुटी पुलिस

चम्बा जिला के अंतर्गत आती कुठेड़ पंचायत में एक महिला ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान अंजू देवी पत्नी प्रेम लाल निवासी गांव डंगाल के तौर पर की गई है। पुलिस ने घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। अंजू देवी ने घर के समीप खेतों में पेड़ से फंदा लगा लिया।

होम स्टे में शराब के नशे में धुत्त पर्यटकों का हुड़दंग, युवक का सिर फोड़ा, लगवाने पड़े 8 टांके

पर्यटन नगरी मनाली के पास नग्गर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा होम स्टे में हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत पर्यटकों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि बीच-बचाव करने आए एक अन्य पर्यटक पर जानलेवा हमला भी कर दिया।