हिमाचल पुलिस के वीर जवान कांस्टेबल अभय कौंडल का आकस्मिक निधन, CM सुक्खू ने जताया दुख

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Feb, 2026 02:19 PM

हिमाचल डेस्क: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरूवार को कांगड़ा जिला के निवासी एवं किन्नौर में कार्यरत हिमाचल प्रदेश पुलिस के वीर जवान कांस्टेबल अभय कौंडल के आकस्मिक निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, "कांगड़ा जिला के निवासी एवं किन्नौर...

हिमाचल डेस्क: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरूवार को कांगड़ा जिला के निवासी एवं किन्नौर में कार्यरत हिमाचल प्रदेश पुलिस के वीर जवान कांस्टेबल अभय कौंडल के आकस्मिक निधन पर दुख जताया।


मुख्यमंत्री ने कहा, "कांगड़ा जिला के निवासी एवं किन्नौर में कार्यरत हिमाचल प्रदेश पुलिस के वीर जवान कांस्टेबल अभय कौंडल जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। एक बहादुर और कर्मयोगी जवान के रूप में उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें।"

