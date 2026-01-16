Main Menu

Chamba: 400 मीटर खाई में लुढ़की बोलेरो गाड़ी; चालक की मौत, 2 सवार घायल

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2026 06:14 PM

death of driver in vehicle accident 2 injured

चम्बा जिले की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवास स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेराे गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई।

पांगी (वीरू): चम्बा जिले की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवास स्थित हेंठ नाला के पास एक बोलेराे गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान विद्या लाल (36) पुत्र हीरा नंद निवासी गांव सम्यास लुणी, डाकघर व तहसील अठ्ठोली, जिला किश्तवाड़ जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। वहीं अरुण कुमार (15) वर्ष पुत्र सुरेश कुमार गांव व डाकघर करयास, तहसील पांगी जिला चम्बा तथा प्रदीप कुमार (26) पुत्र हीरानंद गांव सम्यास लुणी, डाकघर व तहसील अठ्ठोली, जिला किश्तवाड़ घायल हुए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

लुज से जम्मू की ओर जा रही थी गाड़ी 
बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी लुज से जम्मू की ओर जा रही थी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जब गाड़ी मंगलवास के हेंठ नाला के पास पहुंची तो चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे बोलैरो करीब 400 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने की है।

