Kullu: होम स्टे में शराब के नशे में धुत्त पर्यटकों का हुड़दंग, युवक का सिर फोड़ा, लगवाने पड़े 8 टांके

नग्गर (आचार्य): पर्यटन नगरी मनाली के पास नग्गर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा होम स्टे में हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत पर्यटकों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि बीच-बचाव करने आए एक अन्य पर्यटक पर जानलेवा हमला भी कर दिया। इस हमले में गुजरात निवासी पर्यटक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे 8 टांके लगवाने पड़े हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से एक महिला पर्यटक और उसके साथ 2 अन्य लोग अपनी निजी गाड़ी से नग्गर के एक होम स्टे में पहुंचे थे। तीनों ने वहां शराब का सेवन किया। इसके बाद वे बोनफायर जलाने के लिए पास ही में स्थित किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि से लकड़ी उठाकर ले आए। जब होम स्टे के कर्मचारियों ने उन्हें दूसरों की जमीन से लकड़ी लाने और वहां आग जलाने से रोका तो आरोपी पर्यटक भड़क गए और उन्होंने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया।
होम स्टे में मौजूद गुजरात निवासी पर्यटक कौशिक ने जब स्थिति को बिगड़ता देख बीच-बचाव करने की कोशिश की और मामला शांत कराना चाहा तो तीनों आरोपी उस पर ही टूट पड़े। आरोप है कि तीनों ने कौशिक के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 8 टांके लगे हैं।
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पतलीकूहल थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाकर सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं, होम स्टे मालिक ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों से नुक्सान की भरपाई करवा ली गई है और पुलिस कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर रही है।