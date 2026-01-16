Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: होम स्टे में शराब के नशे में धुत्त पर्यटकों का हुड़दंग, युवक का सिर फोड़ा, लगवाने पड़े 8 टांके

Kullu: होम स्टे में शराब के नशे में धुत्त पर्यटकों का हुड़दंग, युवक का सिर फोड़ा, लगवाने पड़े 8 टांके

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2026 07:42 PM

drunk tourists created ruckus at homestay attack on another tourist

पर्यटन नगरी मनाली के पास नग्गर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा होम स्टे में हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत पर्यटकों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि बीच-बचाव करने आए एक अन्य पर्यटक पर जानलेवा हमला भी कर दिया।

नग्गर (आचार्य): पर्यटन नगरी मनाली के पास नग्गर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा होम स्टे में हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत पर्यटकों ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि बीच-बचाव करने आए एक अन्य पर्यटक पर जानलेवा हमला भी कर दिया। इस हमले में गुजरात निवासी पर्यटक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे 8 टांके लगवाने पड़े हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से एक महिला पर्यटक और उसके साथ 2 अन्य लोग अपनी निजी गाड़ी से नग्गर के एक होम स्टे में पहुंचे थे। तीनों ने वहां शराब का सेवन किया। इसके बाद वे बोनफायर जलाने के लिए पास ही में स्थित किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि से लकड़ी उठाकर ले आए। जब होम स्टे के कर्मचारियों ने उन्हें दूसरों की जमीन से लकड़ी लाने और वहां आग जलाने से रोका तो आरोपी पर्यटक भड़क गए और उन्होंने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया।

होम स्टे में मौजूद गुजरात निवासी पर्यटक कौशिक ने जब स्थिति को बिगड़ता देख बीच-बचाव करने की कोशिश की और मामला शांत कराना चाहा तो तीनों आरोपी उस पर ही टूट पड़े। आरोप है कि तीनों ने कौशिक के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 8 टांके लगे हैं।

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पतलीकूहल थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाकर सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं, होम स्टे मालिक ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों से नुक्सान की भरपाई करवा ली गई है और पुलिस कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!