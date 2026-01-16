Shimla: स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने पर हिमाचल सम्मानित, पीएम मोदी के सामने मिला अवार्ड

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है।

शिमला (संतोष): केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप रैंकिंग का 5वें संस्करण के तहत हिमाचल प्रदेश की तरफ से यह सम्मान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित में संयुक्त निदेशक एसडब्ल्यूसी बद्दी अंशुल धीमान और संयुक्त निदेशक उद्योग दीपिका खत्री ने प्राप्त किया। यह सम्मान स्टार्टअप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए।

इस रैंकिंग अभ्यास में कुल 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 के परिणाम शुक्रवार को डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित एक विशेष पुरस्कार समारोह में घोषित किए गए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम को स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाने, शैक्षणिक संस्थानों को औद्योगिक हितधारकों से जोड़ने के लिए उद्योग निदेशक डाॅ. यूनुस, दूरदर्शी पहलों और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से स्टार्टअप परिदृश्य को आकार देने के लिए संयुक्त निदेशक उद्योग दीपिका खत्री की सराहना की गई।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसके लिए उद्योग विभाग की टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि टॉप परफॉर्मर्स को यह पहचान उद्योग विभाग के लगातार और अथक प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी सभी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स को संस्थागत और तकनीकी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा।