  • Chamba: खेतों में मां काे इस हालत में देख बेटे की निकली चीख, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2026 09:41 PM

woman commits suicide

चम्बा जिला के अंतर्गत आती कुठेड़ पंचायत में एक महिला ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान अंजू देवी पत्नी प्रेम लाल निवासी गांव डंगाल के तौर पर की गई है।

चम्बा (काकू): चम्बा जिला के अंतर्गत आती कुठेड़ पंचायत में एक महिला ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान अंजू देवी पत्नी प्रेम लाल निवासी गांव डंगाल के तौर पर की गई है। पुलिस ने घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। अंजू देवी ने घर के समीप खेतों में पेड़ से फंदा लगा लिया। मां के शव काे पेड़ पर फंदे से लटका हुआ देखकर जब बेटा चीखने-चिल्लाने लगा ताे उसकी आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसी बीच घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच में सहयोग के लिए आरएफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। इसी बीच महिला के मायका पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक पुलिस मामले में ससुराल व मायका पक्ष के लोगों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुटी हुई थी। एसपी विजय कुमार सकलानी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल काॅलेज लाया गया है। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

