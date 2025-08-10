Himachal: जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बाेले-झूठी गारंटियां देकर सत्ता हथियाना होता है वोट चोरी

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता को हथियाना वोट चोरी होता है और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 झूठी गारंटियां देकर यह काम किया है।

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता को हथियाना वोट चोरी होता है और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 झूठी गारंटियां देकर यह काम किया है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 वर्ष में 5 लाख सरकारी पक्की नौकरी देने का वायदा था, जिसके नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं काे ठगा। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता खुलेआम इन 10 गारंटियों का बखान करते फिर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में अपनी गारंटियों के विपरीत काम किया है।

वर्तमान सरकार की तरफ से वायदे के अनुसार पक्की सरकारी नौकरी देना तो दूर उल्टा 15 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा हजारों पदों पर चली हुई भर्तियों को रोका गया। कांग्रेस ने सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन इसके विपरीत 125 यूनिट फ्री बिजली के लाभ को भी छीन लिया। इसके अलाव बिजली के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी के वायदे को भी पूरा नहीं किया।

इसी तरह युवाओं को स्टार्टअप फंड देने और 100 रुपए प्रति किलो की दर से दूध खरीदने का वायदा भी झूठा निकला। उन्होंने कहा कि जिन गारंटियों के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, वह आज उससे भागती फिर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के झूठे वायदे करना जनता के साथ विश्वासघात है और उनके वोट के साथ चोरी है। इसके लिए कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।