  • Himachal: मां नयनादेवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु के साथ हुआ भयानक हादसा, मौके पर गई जान

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2025 04:10 PM

devotee died after being hit by stone falling from hill

बिलासपुर जिले के थाना कोट कहलूर के अंतर्गत कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया है। यहां पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से श्री नयनादेवी के दर्शन के लिए जा रहे एक श्रद्धालु की मौके पर ही जान चली गई....

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिले के थाना कोट कहलूर के अंतर्गत कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया है। यहां पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से श्री नयनादेवी के दर्शन के लिए जा रहे एक श्रद्धालु की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार पंजाब के बठिंडा जिले के कंसोल खाना, डाकघर गैहरी, तहसील मोडमंडी निवासी कुलविंद्र सिंह उर्फ विक्की अपने साथी गगनदीप सिंह निवासी जोधपुर, तहसील तलवंडी व जिला बठिंडा के साथ मोटरसाइकिल पर गत सायं श्री नयनादेवी की ओर जा रहा था। दोनों श्रद्धालु यात्रा के दौरान कनफारा के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर सड़क पर आ गिरा।

पत्थर सीधा कुलविंद्र सिंह से टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसका साथी गगनदीप सिंह भी हादसे में घायल हो गया। उसे तुरंत सिविल अस्पताल घंवाडल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना कोट कहलूर पुलिस मौके पर पहुंची और कुलविंद्र सिंह के शव काे कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम करवाया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया।

एएसपी शिव चौधरी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि पहाड़ी रास्तों से गुजरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि बरसात के मौसम में भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है।

