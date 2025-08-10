पुलिस की बड़ी सफलता: शिमला के प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल से लापता हुए बच्चे कोटखाई से हुए बरामद

राजधानी के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल (बीसीएस) से तीन बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस ने 24 घंटों के भीतर उन्हें जिला शिमला के कोटखाई के कोकूनाल से सुरक्षित बरामद कर लिया है।

शिमला (संतोष): राजधानी के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल (बीसीएस) से तीन बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस ने 24 घंटों के भीतर उन्हें जिला शिमला के कोटखाई के कोकूनाल से सुरक्षित बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन बच्चों का अपहरण फिरौती के लिए ही किया गया था। आरोपी का मकसद इन्हें अगवा करके इनके माता-पिता से फिरौती वसूलने का था, जिसके लिए फर्जी नंबर का प्रयोग करके वाहन पर लगाया गया था और बच्चों को स्कूल के पास से ही लिफ्ट देकर उठाया था। आरोपी कोकूनाला निवासी सुमित सूद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पहचान छुपाने के लिए गाड़ी की असली नंबर प्लेट हटाकर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी थी, जो दिल्ली की मिली।

तीनों विद्यार्थी बीसीएस स्कूल में छठीं कक्षा के विद्यार्थी है और 11 वर्ष के है। इनमें हरियाणा के करनाल निवासी अंगद, हिमाचल के कुल्लू निवासी वेदांश व पंजाब के मोहाली निवासी रितेंद्र शामिल है। ये तीनों ही बच्चे साधन संपन्न परिवार के हैं। इनमें करनाल का बच्चे के चाचा कांग्रेस नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। पंजाब के मोहाली का रहने वाला बच्चा यहां के शिक्षा मंत्री के चचेरे भाई का पुत्र है, जो रिश्ते में उनका भतीजा लगता है, जबकि हिमाचल के कुल्लू का रहने वाला बच्चा भी साधन संपन्न परिवार से संबंध रखता है।

रक्षाबंधन के दिन आऊटिंग गेट पास लेकर घूमने निकले थे

पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे रक्षाबंधन के दिन शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे आऊटिंग गेट पास लेकर मालरोड़ तक घूमने के लिए गए थे। करीब 100 विद्यार्थियों का यह दल घूमने निकला था और आऊटिंग गेट पास की सीमा 5 बजे खत्म होने के कई घंटे तक तीनों वापस नहीं लौटे। इसके बाद स्कूल में हडक़ंप मच गया। बिशप कॉटन स्कूल शिमला के प्रधानाचार्य मैथ्यू पी. जॉन की लिखित शिकायत पर पुलिस स्टेशन न्यू शिमला में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया और लापता लडक़ों को ट्रैक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की।

तीनों बच्चों के परिजन शिमला पहुंचे

पुलिस से जानकारी मिलने के बाद रविवार को बच्चों के परिजन शिमला पहुंचे। इसी बीच में पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट करके मामले पर बातचीत भी की है। परिवारों के संपर्क में एक अज्ञात विदेशी मोबाइल नंबर से बातचीत हो रही थी।

संवेदनशील बन गया था मामला

बिशप कॉटन स्कूल के इतिहास में इस घटना ने खासा संवेदनशील बना दिया। वर्ष 1859 में स्थापित यह बोर्डिंग स्कूल एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। यहां पढ़ चुके विद्यार्थियों में देश-विदेश के कई उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। स्कूल अपने सख्त अनुशासन, उच्च शैक्षणिक स्तर और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।

मेडिकल करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द किए बच्चे : गांधी

एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि बच्चों को 24 घंटों के भीतर ढूंढ निकाला है और इनके मेडिकल करवाकर इन्हें परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपीअशोक तिवारी ने एसएसपी शिमला संजीव गांधी व उनकी टीम की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी दक्षता और टीम वर्क का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन कर ते हुए बिशप कॉटन स्कूल शिमला के तीन बच्चाें को उनके लापता होने के 24 घंटों के भीतर सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला और बरामद किया। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के निजी स्कूल से लापता तीन स्कूली छात्रों को सुरक्षित ढूंढने पर शिमला पुलिस की प्रशंसा की और उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी।