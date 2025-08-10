Kullu: फिर दरकी पहाड़ी....गांव पर मंडराया खतरा, दहशत में ग्रामीण...NHPC पर लगाए गंभीर आरोप

कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत रैला-2 के भूपन गांव के पीछे की काला छो नामक पहाड़ी फिर दरकी है। गांव के साथ लगते नाले में भारी मात्रा में हो रहे भूस्खलन के साथ बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं।

सैंज (बुद्धि सिंह): कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत रैला-2 के भूपन गांव के पीछे की काला छो नामक पहाड़ी फिर दरकी है। गांव के साथ लगते नाले में भारी मात्रा में हो रहे भूस्खलन के साथ बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भारी मात्रा में भूस्खलन के चलते ग्रामीण सहमे हुए हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस पहाड़ी से पहली बार वर्ष 2023 में बिना बारिश के ही भूस्खलन हुआ था। उसके बाद लगातार यह पहाड़ी दरक रही है। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि दरकती पहाड़ी एक दिन पूरे गांव के उजड़ने का कारण बन जाएगी। इस बार हुई भारी बारिश के बाद यहां भूस्खलन बढ़ गया है।

नाले में पहले से ही पार्वती परियोजना की सुरंग निर्माण से निकला लाखों मीट्रिक टन मलबा डंप किया गया है तथा अब भूस्खलन के कारण भी यहां बड़ी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो रहा है। पानी के साथ मलबा आगे जाने से नाले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। नाले के साथ लगती बहुत सारी भूमि का कटाव हो चुका है और अब घरों का चपेट में आने का खतरा हो गया है। भूस्खलन का यह क्रम पूरे भूपन गांव के करीब डेढ़ दर्जनों परिवारों के पलायन का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों डाबेराम राणा, जय सिंह वार्ड पंच भूपन, नारायण सिंह, चुनी लाल, युगल किशोर, मनेसिंह, कर्म चंद, उत्तम सिंह, लाल चंद, चेतराम, झाबेराम, हुकम सिंह व हेतराम आदि का कहना है कि पार्वती परियोजना सुरंग निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी में भारी ब्लास्ट के कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके बाद ही पहाड़ी लगातार दरक रही है। स्थानीय लोगों ने पार्वती परियोजना प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि परियोजना ने गांव के पीछे अपनी डंपिग साइट बनाकर लाखों मीट्रिक टन मलबे के कई ढेर लगा रखे हैं, जो गांव के लिए खतरा हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि अपनी डंपिग साइट में परियोजना प्रबंधन द्वारा क्रेट वायर तो लगाई किंतु गांव की सुरक्षा के लिए नाले के दोनों तरफ दीवारें नहीं लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि जमीन कट जाने के बाद अब घरों को खतरा हो गया है, जिसमें सबसे पहले गांव में स्थित श्री रिंगू नाग मंदिर के चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। उधर, एसडीएम बंजार पंकज शर्मा का कहना है कि तहसीलदार सैंज को मौका रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए जाएंगे।