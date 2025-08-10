Himachal: दलाई लामा को मिलेगा इंटरनेशनल शांति पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय जूरिस्ट काउंसिल (International Council of Jurists) ने 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए तीन प्रमुख हस्तियों का चयन किया है। इनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा, तेंजिन ग्यात्सो, जैन आचार्य डॉ. लोकेश...

हिमाचल डेस्क। अंतर्राष्ट्रीय जूरिस्ट काउंसिल (International Council of Jurists) ने 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए तीन प्रमुख हस्तियों का चयन किया है। इनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा, तेंजिन ग्यात्सो, जैन आचार्य डॉ. लोकेश मुनि, और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई शामिल हैं। यह खबर तिब्बती वेबसाइट tibet.net पर साझा की गई है।

काउंसिल ने बताया कि दलाई लामा को अहिंसा, वैश्विक शांति और सार्वभौमिक करुणा के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। दलाई लामा को पहले भी कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार सबसे प्रमुख है। इसके अलावा, उन्हें 2006 में अमेरिकी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, 2012 में टेम्पलटन पुरस्कार, और 2025 में गोल्ड मर्करी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें कई मानद डॉक्टरेट उपाधियाँ भी मिली हैं।

यह घोषणा परमाणु निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए मार्च के आयोजन से ठीक पहले की गई, जो शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और बढ़ावा देती है। यह पुरस्कार इन तीनों महान हस्तियों के शांति, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव के प्रति किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार इन सभी हस्तियों के मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।