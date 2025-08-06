Main Menu

  • Shimla: 20 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ युवती और 3 युवक गिरफ्तार, जानें कैसे पकड़ में आए आराेपी

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 05:04 PM

शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू में पुलिस की विशेष टीम नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलाें में 4 लाेगाें काे चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

शिमला: शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू में पुलिस की विशेष टीम नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलाें में 4 लाेगाें काे चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आराेपियाें में एक युवती व 3 युवक शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 20.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार पहले मामले में रोहड़ू शहर के मक्खीनाला में पुलिस ने 16.77 ग्राम चिट्टे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आराेपी इस दाैरान एक कार (एचआर 03एल-3643) में सवारे थे। टीम ने जब कार काे जांच के लिए राेका ताे आराेपी घबरा गए। शक के आधार पर तलाशी ली गई ताे इनके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रोहित कुमार पुत्र मनोज कुमार (25) निवासी मोहाली पंजाब, विशाल दत्ता (28) निवासी प्रताप नगर, तहसील अम्ब जिला ऊना और दीपिका (23) निवासी सैक्टर 56, रूप नगर, चंडीगढ़ के रूप में की गई है। उक्त तीनों आरोपी रोहड़ू तथा चिड़गांव क्षेत्र में चिट्टे की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरे मामले में रोहड़ू की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक 23 वर्षीय युवक नवयुश निवासी चिड़गांव को 4.09 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस थाना चिड़गांव में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने दाेनाें मामलाें की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस उपमंडल रोहड़ू में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

