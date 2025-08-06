Una: साइबर ठगी का शिकार हुई महिला, 5 लाख से अधिक की राशि गंवाई, गहने तक रख दिए गिरवी

तकनीक के इस दौर में जहां एक ओर जीवन आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरोली उपमंडल के एक गांव की महिला के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है....

हरोली (दत्ता): तकनीक के इस दौर में जहां एक ओर जीवन आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरोली उपमंडल के एक गांव की महिला के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें अंजान शातिर व्यक्ति ने उसे ठगी का शिकार बनाते हुए 5 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प ली। महिला की शिकायत पर अब साइबर सैल मामले की जांच कर रहा है।

पीड़ित महिला ने बताया कि 1 और 2 अगस्त को उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कस्टम विभाग से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि विदेश से उसका एक पार्सल आया है, जिसमें जेवरात और नकदी है। महिला हैरान रह गई, क्योंकि उसने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं था, लेकिन कॉलर की बातों और झांसे में आकर वह उलझती चली गई।

कुछ देर बाद फिर से उसी व्यक्ति का कॉल आया। उसने बताया कि पार्सल कस्टम में फंस गया है और उसे छुड़वाने के लिए शुल्क देना होगा। महिला ने उस पर विश्वास करते हुए स्कैनर के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके बाद तो जैसे कॉल्स और पैसों की मांग का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी हर बार कोई नया बहाना बनाकर और अधिक पैसे मंगवाता रहा।

महिला ने अपनी घरेलू स्थिति को देखते हुए भी उस पर भरोसा बनाए रखा। परिवार में एक बुजुर्ग का इलाज चल रहा था और उसने सोचा कि शायद विदेश से आई नकदी और जेवर उनके लिए राहत बन सकते हैं। धीरे-धीरे महिला ने 5 लाख रुपये से भी ज्यादा की राशि उस अजनबी के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी। यहां तक कि रकम जुटाने के लिए उसने अपने गहने तक गिरवी रख दिए।

लेकिन जब आरोपी बार-बार पैसे मांगने लगा और महिला ने असमर्थता जताई, तो उसे धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। तभी महिला को अहसास हुआ कि वह एक बड़े साइबर ठगी की शिकार हो चुकी है। अब इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित महिला और उसका परिवार सदमे में है। आखिरकार, इंसाफ की उम्मीद में उन्होंने साइबर सैल का दरवाजा खटखटाया।

इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी अंजान कॉल या लालच में न आएं, खासकर तब जब कोई आपको बिना ठोस वजह के पार्सल, ईनाम या पैसे देने की बात करे। यदि किसी अजनबी द्वारा इस प्रकार की कॉल आए तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सैल को दें।