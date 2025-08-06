Main Menu

  • तेज रफ्तार ट्रक का कहर: स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Aug, 2025 05:06 PM

हिमाचल डेस्क। बुधवार को माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धौलाकुआं में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उत्तराखंड नंबर की एक स्कूटी को बुरी तरह टक्कर मार दी। इस घटना के बाद, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूटी पर सवार दो युवक पांवटा साहिब से नाहन की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे धौलाकुआं के पास पहुंचे, एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद, 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत पांवटा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। 

माजरा थाना के पुलिस अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए पांवटा अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस धौलाकुआं और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

